كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يفرون من حدود كشمير بعد حريق هندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجر الآلاف من القرويين الذين يعيشون على طول خط السيطرة المدجج بالسلاح والذي يقسم الجزء الباكستاني من كشمير الخاضع للسيطرة الهندية إلى أماكن أكثر أمانًا خوفًا من تبادل إطلاق النار بالمدفعية بين الخصمين.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت باكستان رجل هندي باستخدام ذخائر عنقودية أدت إلى مقتل صبي عمره أربع سنوات وامرأة.

وتقول السلطات ان غادر ما يقدر بنحو 20 ألف شخص منازلهم في الأسبوع الماضي عندما نشرت المدفعية الهندية حالة من الذعر في وادي نيلوم.

وأشارت باكستان الي ان استخدام هذه الذخيرة ينتهك اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي.

وقد تصاعدت التوترات بعد أن ألغت الهند هذا الأسبوع مكانة كشمير المتنازع عليها من دولة إلى إقليم.

