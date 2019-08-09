الخارجية الروسية تستدعي مستشار السفارة الأمريكية في موسكو

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، مستشار السفارة الأمريكية في موسكو على خلفية نشر معلومات حول تجمع غير مصرح به في العاصمة يوم 3 أغسطس.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء مستشار السفارة الأمريكية في موسكو تيم ريتشاردسون، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية نشر معلومات حول تجمع غير مصرح به في العاصمة يوم 3 أغسطس، في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".