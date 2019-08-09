كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن، الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة المتطرفة عبد الملك الحوثي.

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ويعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

وكان من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.

