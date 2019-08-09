عبد الحفيظ ليركي يعود إلى حسنية أكادير

توصل مسؤولو فريق حسنية أكادير لكرة القدم، أمس الخميس، لاتفاق مع اللاعب السابق للفريق عبد الحفيظ ليركي، يقضي بعودة الأخير لحمل ألوان فربقه الأم لمدة موسمين.

ودخل الفريق السوسي خلال الأيام الأخيرة في مفاوضات متقدمة مع ليركي، قبل أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل العقد الذي سيعود عبره اللاعب لحمل قميص غزالة سوس.

ويعتبر صاحب 29 عاما نتاجا خالصا، لمدرسة حسنية أكادير حبث تدرج في جميع الفئات العمرية إلى أن وصل الفريق الأول الذي لعب معه لفترة طويلة، قبل أن يغادره صوب مجموعة من الأندية الوطنية.

وانتقل ليركي صيف 2012 إلى نادي الفتح الرباطي، قبل أن يعود بعدها بموسمين للحسنية، ثم انضم عام 2016 إلى الجيش الملكي، ومنه إلى اتحاد طنجة، لينتقل إلى أولمبيك آسفي خلال الميركاتو الصيفي لعام 2017، حيث أمضى معه موسمين، ليعود مجددا إلى حمل قميص الفريق الذي ترعرع داخله.