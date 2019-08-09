النجمة العربية ميادة الحناوي تسقط على خشبة المسرح بشكل مفاجئ-فيديو

عاشت الفنانة ميادة الحناوي ليلة الخميس الجمعة، موقفا صعبا فوق المسرح بمهرجان صفاقس الدولي، إذ سقطت على الأرض بشكل مخيف بسبب العياء ودرجة الحرارة المرتفعة.
وتعالت أصوات الجمهور بعض سقوط ميادة خوفا عليها، قبل أن يردد الجمهور اسمها من أجل دعمها.
وقالت الحناوي في حديثها للجمهور أن سبب سقوطها هو العياء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، موضحة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف.
وطلبت الحناوي السماح لها باتمام الغناء وهي جالسة على الكرسي، في وقت عبر فيه الجمهور عن تشجيعه لها بترديد اسمها.
وانتشر مقطع فيديو سقوط ميادة الحناوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على مواقع التواصل بشكل كبير.
يذكر أن الحناوي تعتبر من أبرز الفنانات السوريات والعربيات، وهي من مواليد 1959، انطلقت مسيرتها سنة 1977، وتلقب بلقب “مطربة الجيل”.
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