نفط الوسط يتعاقد مع موهبة شابة

2019-08-09 | 12:20
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تعاقد نادي نفط الوسط مع لاعب الكوفة السابق منتصر فؤاد في عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم .
وقال مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل في بيان للنادي، إن "اللاعب منتصر فؤاد من اللاعبين الشباب الذين برزوا في دوري التأهيل وتم استقطابه للفريق في عقد يمتد لثلاث سنوات"، لافتا إلى أن "التعاقد مع اللاعب يأتي ضمن إطار الخطة المستقبلية للنادي باستقطاب مواهب شابة يتم أعدادها للفريق في المواسم المقبلة".
وبين أن "فريق نفط الوسط أوشك على الانتهاء من التعاقدات مازال هناك مفاوضات مع لاعبين أثنين وسيتم أنهاء القائمة النهائية حيث تم تجديد عقد اللاعبين الشابين ناجي ناطق ومحمد أونا كما تم التعاقد مع اللاعبين المحترفين وبالتالي الفريق بات مكتمل إلى حدا ما".
وأشار إلى أن "الفريق سيباشر تدريباته يوم الأربعاء المقبل بحضور جميع اللاعبين الذين انضموا للفريق وسنعمل وفق برنامج الأعداد الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني".
يشار إلى أن نفط الوسط جدد تعاقده مع المدرب راضي شنيشل وطاقمه الفني لموسم أخر.
وبين أن "فريق نفط الوسط أوشك على الانتهاء من التعاقدات مازال هناك مفاوضات مع لاعبين أثنين وسيتم أنهاء القائمة النهائية حيث تم تجديد عقد اللاعبين الشابين ناجي ناطق ومحمد أونا كما تم التعاقد مع اللاعبين المحترفين وبالتالي الفريق بات مكتمل إلى حدا ما".
وأشار إلى أن "الفريق سيباشر تدريباته يوم الأربعاء المقبل بحضور جميع اللاعبين الذين انضموا للفريق وسنعمل وفق برنامج الأعداد الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني".
يشار إلى أن نفط الوسط جدد تعاقده مع المدرب راضي شنيشل وطاقمه الفني لموسم أخر.
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