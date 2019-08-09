حذاء عارضة أزياء كاد يتسبب في بتر ساقيها! (صورة)

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تسبب إرتداء حذاء عصري يتميز بكعبه العالي في إصابة عنيفة بقدم عارضة أزياء كادت أن تؤدي إلى بترها .
و ذهبت العارضة ” جيما داوني ” 23 عام إلى الطبيب فور تورم كاحلها إلا أنه أخبرها أنها إصابة عادية لتستيقظ صباحاً في حالة تقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة وسرعة في ضربات القلب .
وأكد الأطباء لـ ” داوني ” أنها محظوظة كونها أسرعت إليهم وإلا كانت ستتعرض لبتر قدمها .
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