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حذاء عارضة أزياء كاد يتسبب في بتر ساقيها! (صورة)

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تسبب إرتداء حذاء عصري يتميز بكعبه العالي في إصابة عنيفة بقدم عارضة أزياء كادت أن تؤدي إلى بترها .
وتفصيلاً فقد ارتدت العارضة كعادتها حذاء يتميز بالكعب العالي إلا أنها لاحظت وجود حبوب صغيرة تحتوي على سائل ثم ورم لتكتشف في النهاية إصابتها بتعفن في الدم .

و ذهبت العارضة ” جيما داوني ” 23 عام إلى الطبيب فور تورم كاحلها إلا أنه أخبرها أنها إصابة عادية لتستيقظ صباحاً في حالة تقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة وسرعة في ضربات القلب .

 

 

وعلى الفور ذهبت ” داوني ” للمستشفى ثانية ً ليكتشف الأطباء إصابتها بتعفن الدم ، وتم إسعافها وخضعت للعلاج لمدة شهرين .

وأكد الأطباء لـ ” داوني ” أنها محظوظة كونها أسرعت إليهم وإلا كانت ستتعرض لبتر قدمها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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