حذاء عارضة أزياء كاد يتسبب في بتر ساقيها! (صورة)

وتفصيلاً فقد ارتدت العارضة كعادتها حذاء يتميز بالكعب العالي إلا أنها لاحظت وجود حبوب صغيرة تحتوي على سائل ثم ورم لتكتشف في النهاية إصابتها بتعفن في الدم .

و ذهبت العارضة ” جيما داوني ” 23 عام إلى الطبيب فور تورم كاحلها إلا أنه أخبرها أنها إصابة عادية لتستيقظ صباحاً في حالة تقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة وسرعة في ضربات القلب .