خيانة الإخوان وتآكل حزب أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بأزمة كشمير، والرئاسة الموريتانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة‎، وترامب يعين مدير مركز مكافحة الإرهاب قائما بأعمال مدير المخابرات، وتصفية 15 إرهابيا على صلة بحادث معهد الأورام بمصر، و"حماس" تشن حملة اعتقالات ضد نشطاء في غزة.

كما تتابعون: حملة قطرية إلكترونية ضد انتهاكات "الحمدين"، وحزب أردوغان يتآكل وأعضاؤه يفرون من جحيم ديكتاتوريته، وصراع مليشيات إيران يطيح بأبرز عصابات القمار والاتجار بالبشر في العراق، وحكومة السراج جسر "الإخوان" لنشر الإرهاب بأوروبا، وحبس ممول لحزب الله وتغريمه 50 مليون دولار في أمريكا، وحرب الأوراق المكشوفة.. طموح الشاهد يصطدم بخيانة الإخوان.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الأردن يحاصر منابع تمويل الإرهاب، وحكومة تركيا توزع أغناما مريضة قبل حلول عيد الأضحى، وأولمبياد 2020 تدفع الاقتصاد الياباني للنمو في 9 أشهر، وبورصة قطر تفقد 31 مليار ريال بفعل ضعف أداء الشركات، ومحللون يخفضون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% في 2019.

وإلى الملاعب: بايرن ميونيخ يحول وجهته لبيريسيتش بعد إصابة ساني، أما في التكنولوجيا تتابعون: تحذير.. ثغرة في واتساب تهدد رسائلك الخاصة.

وفي الفن: السجن يلاحق الممثل الأمريكي كوبا جونيور بعد اتهامه بالتحرش، أما في المنوعات: إميلي.. أنثى حمار سطع نجمها في الهند.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 9 أغسطس/آب 2019.

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