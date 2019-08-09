الراعي: نأمل ان يكتسب السياسيون قليلا من الدبلوماسية والرجولة في العمل السياسي

رأى البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ "انه علينا التجذر في الارض ال​لبنان​ية، والترفع بقيمنا وعبقريتنا وثقافتنا وعلمنا كما ​الأرز​"، وامل "ان يكتسب السياسيون قليلا من الدبلوماسية والرجولة في العمل السياسي".

وخلال استقباله وفدا من منتدى سفراء لبنان في ​الديمان​، تمنى من الجميع "ان يرتفعوا الى الأعالي ويترفعوا عن مصالحهم وصغائرهم ونخرج من الأمور الصبيانية التي نراها في هذه الأيام، ومن المؤسف ان نرى عند المسؤولين المهاترات والإهانات لبعضهم البعض، فما هي هذه الرجولة في العمل السياسي. ونشكر الله انكم لعبتم دورا مهما عندما كنتم في سفاراتكم كسفراء، وأشكركم باسم البطريركية والكنيسة والشعب على الرسالة التي قمتم بها وتقومون بها اليوم في المنتدى وفي العمل السياسي من خلال مجلتكم التي تصدرونها، ونأمل أن يتعلم السياسيون منكم ويكتسبوا قليلا من الديبلوماسية والرجولة في العمل السياسي".

ومن زوار الديمان، مطران ​تولوز​ روبير لوكال والمطران ​ناصر الجميل​ فسفير لبنان في ​الفاتيكان​ النائب السابق ​فريد الخازن​ الذي عرض مع غبطته فكرة عقد ​مؤتمر​ حول "​البابا​ القديس يوحنا بولس الثاني ولبنان".