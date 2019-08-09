يعقوب:فتح نار المنطقة على ⁧‫لبنان‬⁩ من بوابة ⁧‫قبرشمون‬⁩ محاولة خطيرة بائسة

اكد رئيس حركة النهج ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "فتح نار المنطقة على ⁧‫لبنان‬⁩ من بوابة ⁧‫قبرشمون‬⁩ محاولة خطيرة بائسة. ‏وعلى الجميع ان يتعلم من خيبات الماضي وان الدعم الخارجي هو ⁧‫وهم‬⁩؟".

وقال: "انزلوا عن الشجرة قبل سقوطكم حتى ولو كالعادة على ظهر الشعب اللبناني.‏⁧‫ الدرج لم ولن يشطف من فوق".