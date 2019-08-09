يعقوب:فتح نار المنطقة على ⁧‫لبنان‬⁩ من بوابة ⁧‫قبرشمون‬⁩ محاولة خطيرة بائسة

اكد رئيس حركة النهج حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "فتح نار المنطقة على لبنان من بوابة قبرشمون محاولة خطيرة بائسة. وعلى الجميع ان يتعلم من خيبات الماضي وان الدعم الخارجي هو وهم؟".
وقال: "انزلوا عن الشجرة قبل سقوطكم حتى ولو كالعادة على ظهر الشعب اللبناني. الدرج لم ولن يشطف من فوق".
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