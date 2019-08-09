ياسين: لتحصين لبنان في مواجهة ما يحاك للمنطقة من مشاريع خبيثة

دعا رئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي، في تصريح "المسؤولين إلى وعي دقة المرحلة التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، والابتعاد عن المناكفات الشخصية، لتحصين لبنان في مواجهة ما يحاك للمنطقة من مشاريع خبيثة، والتي أولها (مؤامرة القرن) في ​فلسطين​، وآخرها التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية، وخاصة دور القضاء في لبنان" .

وأكد أن "تلهي المسؤولين بمصالحهم الخاصة وابتعادهم عن قضايا الوطن، والمواطنين يدفع للانحدار سريعا وعلى كل الصعد السياسية والإدارية والاقتصادية". ورأى "أن تعطيل الإدارات الرسمية، وخاصة ​مجلس الوزراء​ يدفع الأمور إلى الهاوية" .

واستغرب ياسين "كيف يتسارع البعض إلى شراء مبنى بـ 75 مليون ​دولار​، وفي هذه الظروف بالذات، ويهملون مشروع سد نهر العاصي، الذي يكلف أقل بكثير، بينما يؤدي إلى تطوير ​الزراعة​، وري أكثر من 540 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المعطلة بسبب قلة ​المياه​".