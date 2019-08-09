تجمع لعدد من طلاب الشهادة الثانوية امام وزارة التربية

يتجمع عدد من طلاب الشهادة الثانوية الذين حصل خطأ في نتائجهم، امام ​وزارة التربية​، وينتظرون السماح لهم بالدخول الى الوزارة لمراجعة علاماتهم، مطالبين "باعادة الامتحانات".

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