ضبط شاحنة تحتوي على كميات كبيرة من الدخان والسيكار والتنباك المهرب

ضبطت قوة خاصة من ​المديرية العامة للجمارك​ شاحنة تحتوي على كميات كبيرة من الدخان والسيكار والتنباك المهرب في منطقة ​ضهر البيدر​ عبر الحدود السورية. ويتم العمل على توقيف كامل الشبكة

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