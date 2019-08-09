لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "ما قاله وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ بالامس حول مشروع البطاقة الصحية الذي يتم تحضيره دقيق جدا. وانني اعمل عليه مع فريق من المتخصصين ويفترض ان يكون جاهزا في اواخر ايلول لتتم مناقشته في ​مجلس النواب​"

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كانت هذه تفاصيل خبر الدكاش عن مشروع البطاقة الصحية: يفترض ان يكون جاهزا في اواخر ايلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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