سليم عون: لا مانع من فصل مسار الحكومة عن مسار المجلس العدلي

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​سليم عون​ على انه لا مانع من فصل مسار الحكومة عن مسار ​المجلس العدلي​ انما من دون ان نلغي المسار القضائي لان هذا الامر يضرب اسس الدولة.

واضاف في حديث تلفزيوني: "لا نردع الجريمة بلا محاسبة بل نشجعها ونحن لم نقل اننا مع الربط بين الحكومة والحل، فبإمكان ​مجلس الوزراء​ أن ينعقد وتسير العدالة بنفس الوقت

ولفت عون الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ لم يقبل بأي قضاء ولا اي محكمة ويستنجد بالسفراء ويطلب ضمانات وهذا كله يؤكد انه يعلم مسؤوليته ويريد الحلول التي يكون من ضمنها الافلات من العدالة.

وشدد عون على ان العدالة يجب ان تتحقق مهما كان الحل السياسي الذي يتم الوصول اليه.