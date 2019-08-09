النابلسي: في لبنان من يستدعي عروضاً من الخارج لضرب رئاسة الجمهورية

اعتبر سماحة الشيخ الدكتور ​صادق النابلسي​ في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر ​مجمع السيدة الزهراء​ (ع) في صيدا أن بيان ​السفارة الأميركية​ حول حادثة ​قبرشمون​ يحمل مؤشرات خطيرة تهدد الاستقرار السياسي ويؤدي إلى تفجير الحكومة .

وأضاف: "إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوط اقتصادية سواء من خلال العقوبات على ​حزب الله​ أو من خلال ترسيم الحدود البحرية والبرية ومسألة استخراج النفط ، أو من خلال التصنيف المالي للبنان ، ثم تحاول عبر حادثة قبرشمون أن تزيد الضغط والتعقيد وتدفع اللبنانيين إلى مزيد من الانقسام والاصطفاف"، مشيرا الى أن كل هذا السياق من الضغوط الاميركية يؤكد أن الادارة الاميركية تريد دفع لبنان إلى أجواء فتنة عبر بوابات الاقتصاد وال​سياسة​ لتزيد من معاناة الشعب اللبناني ، وتجعل العهد أمام مأزق الحكم وضيق الانجازات .

ختم النابلسي: "لا شك أن في لبنان من يستدعي عروضاً من الخارج لضرب ​رئاسة الجمهورية​ وتعطيل البلد ودفعه نحو الانهيار ، فهذا ينسجم مع مصالح بعض السياسيين الذين لا يكفون عن اللعب بالنار أو بالمال ، بالدم أو برغيف الخبز".