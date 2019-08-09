NBN: اجتماع مالي بالسراي بهذه الاثناء بين الحريري وخليل وحاكم مصرف لبنان

افادت قناة "NBN" عن اجتماع مالي يعقد في هذه الاثناء في ​السراي الحكومي​ بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​.

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