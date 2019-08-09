النشرة: بدء تكدس النفايات في شوارع صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان ​النفايات​ بدأت تتكدس في شوارع وأحياء ​مدينة صيدا​ بعدما توقفت ادارة معمل فرز النفايات عن استقبالها بعد تمنع الوزارات المعنية من دفع المستحقات المالية لادارة المعمل منذ اشهر.

واحتشد عمال وعاملات المعمل الذين يستقبلون ايام ​عيد الاضحى​، من دون رواتب، داخل باحة المعمل ورفعوا صوتهم دون ان يلقى اذن صاغية من الوزارات المعنية، فيما عبرت أوساط ​بلدية صيدا​ عن استغرابها واستيائها من قياد ادارة المعمل بهذه الخطوة دون التنسيق المسبق معها، مما يسبب ازمة نفايات على ابواب العيد.