النشرة: بدء تكدس النفايات في شوارع صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان النفايات بدأت تتكدس في شوارع وأحياء مدينة صيدا بعدما توقفت ادارة معمل فرز النفايات عن استقبالها بعد تمنع الوزارات المعنية من دفع المستحقات المالية لادارة المعمل منذ اشهر.
واحتشد عمال وعاملات المعمل الذين يستقبلون ايام عيد الاضحى، من دون رواتب، داخل باحة المعمل ورفعوا صوتهم دون ان يلقى اذن صاغية من الوزارات المعنية، فيما عبرت أوساط بلدية صيدا عن استغرابها واستيائها من قياد ادارة المعمل بهذه الخطوة دون التنسيق المسبق معها، مما يسبب ازمة نفايات على ابواب العيد.
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