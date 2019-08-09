ارسلان: ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ الى ان ما يحكى عن لقاء في ​بعبدا​ هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس مصالحة حتى الساعة، ويرتكز على ​الأمن​ و​القضاء​ والعدالة".

واوضح ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه من الممكن ان يتحول لقاء المصارحة الى مصالحة اذا تم الاخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً.