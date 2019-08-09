ارسلان: ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الى ان ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس مصالحة حتى الساعة، ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة".
واوضح ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه من الممكن ان يتحول لقاء المصارحة الى مصالحة اذا تم الاخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً.
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