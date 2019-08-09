اعتقال مسلّح أبيض في متجر "وول مارت" بولاية ميزوري الأميركية

أعلنت ​الشرطة الاميركية​ اعتقال مسلح في أحد المتاجر الكبرى بمدينة سبرينغفيلد في ولاية ميزوري.

وذكرت شرطة سبرينغفيلد في بيان، ان رجال الشرطة انتقلوا الى متجر تابع لشركة "وول مارت" للبيع بالتجزئة بعدما تمكن رجل إطفاء مسلح خارج الخدمة من احتجاز رجل أبيض مسلح في العشرينيات من العمر.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في موقع الحادث في حين لم تطلق أي طلقات نارية مشيرة الى اجراء تحقيقات حاليا لمعرفة دوافع المسلح.

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وقال رجل الشرطة مايك لوكاس في تصريح لوسائل إعلام محلية ان هذا الشخص دخل المتجر مدججا ب​السلاح​ وكان يرتدي درعا واقية وزيا عسكريا، مشيرا الى انه تسبب في قدر كبير من الذعر داخل المتجر.

وأوضح لوكاس ان المسلح "كانت لديه بالتأكيد القدرة والامكانية على إيذاء الناس»، مضيفا «من الواضح أن نيته كانت احداث الفوضى وفعل ذلك بالفعل".

ويأتي هذا الحادث بعد عمليتي ​إطلاق نار​ وقعتا بمدينتي إل باسو في ​تكساس​ ودايتون في ​أوهايو​ يومي السبت والأحد الماضيين أسفرتا عن مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات.