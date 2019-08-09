الخارجية الايرانية: سنتعامل بقوة مع أي حضور إسرائيلي في مياه الخليج

اعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ إن مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري في ​الخليج​ هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد ضمن سياساتها الدفاعية. واكدت الخارجية الإيرانية في بيان، أن مياه الخليج امتداد لأراضينا ونحن ملزمون بضمان أمنه وأمن حركة السفن فيه.

وشددت الخارجية الإيرانية على اننا سنتعامل بقوة مع أي حضور إسرائيلي في مياه الخليج ضمن سياساتنا الردعية والدفاعية.

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اكد أمس الخميس إن هذه المشاركة تعد إجراء استفزازيا كبيرا، ويحمل تداعيات كارثية. وشدد على أن التحالف البحري الأميركي تحت ذريعة حماية الملاحة البحرية سيضاعف من زعزعة الأمن في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق، أن إسرائيل تشارك في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلاده تقدم المساعدة في المهمة في مجال المخابرات ومجالات أخرى لم يحددها.

واعتبر كاتس أن المهمة تصب في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية من ناحية التصدي لإيران وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، من دون أن يذكر ما إذا كانت إسرائيل تنوي إرسال سفن بحرية للمشاركة في هذه المهمة.