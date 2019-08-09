لكمات وضرب وجرح.. اعتقال 3 “مساخيط الواليدين” عنفوا آباءهم في مراكش!

أحالت المصالح الأمنية صباح أمس الخميس، 3 شبان متهمين بالعنف ضد الأصول، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتهم الأول جاء اعتقاله بعد دورية للمصالح الأمنية تم فيها إيقاف المعني بالأمر الذي اعتدى بالضرب على والدته بحي بنصالح بالمدينة العتيقة، فيما تم اعتقال المتهم الثاني في حالة تلبس حيث كان بعنف والده الذي يبيع السجائر بالتقسيط.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم الأخير في العشرينيات من عمره عنّف والدته بحي حارة وسط مراكش، بعدما وجه لها لكمة قوية على مستوى العين، وهو في حالة سكر.

ويعاقب القانون كل من ارتكب عمدا جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف والإيذاء ضد أحد أصوله، بالسجن من شهر واحد إلى سنة واحدة، وغرامة من 120 إلى 500 درهما، أو إحدى هاتين العقوبتين حسب الفصل 404 من القانون الجنائي المغربي.