تفاصيل صغيرة تفصل أيت بناصر عن الالتحاق بفريق جديد

أيمن عنبر – صحفي متدرب

يَقترب الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، لاعب فريق موناكو الفرنسي، من الإنضمام إلى صفوف بوردو الفرنسي، و الخوض في تجربة احترافية جديدة، بعدما عبَّر عن رغبته في الرحيل من نادي الإمارة.

وحسب “صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن متوسط ميدان “الأسود” أصبح على أمتار قليلة من الإلتحاق ببوردو بعدما وافق على الانتقال إلى صفوفه، مفضلا عرضه على كل العروض التي توصل بها من قبل الأندية التي كانت تود استقدامه، وخصوصا بوجود المدرب باولو سوزا، على رأس الطاقم التقني، إذ يود العمل تحت قيادته مجددا .

جدير ذكره، أن أيت بناصر انضم إلى موناكو صيف 2017 قادما من فريق نانسي، ليلعب من بعدها لفريقي كان وسانت إتيان، كما أنه كان من بين الأسماء التي شاركت رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا التي جرت في مصر.