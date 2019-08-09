أيمن عنبر – صحفي متدرب
يَقترب الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، لاعب فريق موناكو الفرنسي، من الإنضمام إلى صفوف بوردو الفرنسي، و الخوض في تجربة احترافية جديدة، بعدما عبَّر عن رغبته في الرحيل من نادي الإمارة.
وحسب “صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن متوسط ميدان “الأسود” أصبح على أمتار قليلة من الإلتحاق ببوردو بعدما وافق على الانتقال إلى صفوفه، مفضلا عرضه على كل العروض التي توصل بها من قبل الأندية التي كانت تود استقدامه، وخصوصا بوجود المدرب باولو سوزا، على رأس الطاقم التقني، إذ يود العمل تحت قيادته مجددا .
جدير ذكره، أن أيت بناصر انضم إلى موناكو صيف 2017 قادما من فريق نانسي، ليلعب من بعدها لفريقي كان وسانت إتيان، كما أنه كان من بين الأسماء التي شاركت رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا التي جرت في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل صغيرة تفصل أيت بناصر عن الالتحاق بفريق جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.