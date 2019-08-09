التقاط صور يتحول إلى توثيق عملية اعتداء عنيف ضد طفل في “مسيد”!

صدمة كبيرة يعيشها سكان مدينة تغازوت الواقعة بنواحي مدينة أكادير، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، يوثق لحظة إعتداء بالضرب على طفل صغير من طرف فقيه داخل “مسيد”.

وقال محمد رضا الطاوجني، صاحب الفيديو، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه التقط الفيديو أول أمس الأربعاء، بعدما كان يعد تقريرا مصورا عن مدينة تغازوت، مشيرا إلى أنه” بينما كنت منشغلا في إلتقاط صور بمدينة تغازوت، لفتني صوت صراخ طفل، ووجهت عدستي إلى مصدر الصراخ؛ ووثقت من دون قصد تعنيف فقيه في “مسيد” لطفل بطريقة سادية”.

وأوضح رضا الطاوجني، وهو فاعل جمعوي من مدينة أكادير، أنه حاول التواصل مع والد الطفل، الذي تبين له أنه يوافق على ضرب طفله بتلك الطريقة السادية”، مبرزا أنه “تواصل أيضا مع وزارة الأوقاف في المدينة، إلا أنهم رفضوا التدخل في الموضوع.

ويشار إلى أن شريط الفيديو خلف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حين أقدم فقيه على الاعتداء بضرب طفل يبلغ من العمر حوالي خمس أو ست سنوات، بمسجد لحفظ القرآن بـ”تغازوت”.