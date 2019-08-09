الملك يمر بيخته أمام المصطافين في شاطئ بطنجة-فيديو

يستمتع الملك محمد السادس، بوقته في مدينة طنجة، إذ ظهر يوم أمس الخميس، قبالة شاطئ أشقار على متن يخته.

وتفاجئ المصطافون في شاطئ أشقار، بمرور يخت الملك أمامهم، لكن ذلك لم يمنع بعضهم من توثيق المشهد عبر هاتفه ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوجد الملك محمد السادس في طنجة لقضاء جزء من عطلته، إلى جانب ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشقيقته الأميرة للا خديجة.

وشوهد الملك محمد السادس، أثناء عطلته في مدينة البوغاز بوقت سابق وهو يمارس هوايته المفضلة في البحر وهي الركوب على الدراجة المائية.