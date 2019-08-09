عاصفة رعدية تتسبب في فيضانات وانقطاع طريق تيشكا -فيديو

تسببت عاصفة رعدية مساء أمس الخميس في انقطاع الطريق على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات، بسبب الفيضانات والسيول الجارفة التي غمرت المنطقة الجبلية.

وخلفت العاصفة خسائر مادية، بسبب قوة السيول التي نتجت عن الأمطار الرعدية المفاجئة، وهو ما تسبب في انقطاع حركة السير وتوقف عدد كبير من السيارات لأكثر من 4 ساعات.

مديرية الأرصاد الجوية قد أعلنت في نشرة خاصة، أول أمس الأربعاء، عن تسجيل أمطار عاصفية بكل من إقليم إفران، الحوز، أزيلال، خنيفرة، شيشاوة، الحاجب، صفرو، وتارودانت.