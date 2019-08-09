بعد إراحته بسبب إصابته في حاجبه الأيمن.. حمد الله يستأنف تداريبه مع النصر

استأنف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي أمس الخميس، تداريبه الجماعية مع الفريق، بعد الراحة التي حصل عليها من طرف الجهاز الطبي لفريقه، بسبب إصابته في حاجبه الأيمن خلال مباراة النصر أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ودخل صاحب 28 عاما، في التداريب رفقة المجموعة تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأصفر، الذي ركز في البداية على تمارين اللياقة البدنية، استعدادا لمواجهة الوحدة الاثنين القادم، بملعب آل نهيان في أبوظبي.

وكان حمد الله وراء هدف فريقه الوحيد في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، والمندرجة ضمن ذهاب دور ثمن النهائي، حيث احتضنها ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.