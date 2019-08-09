بعد تهديده بنحره يوم العيد.. صاحب كتاب “صحيح البخاري- نهاية أسطورة” يدعو إلى تجفيف منابع الإرهاب

بعدما دعا أحد النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “فايسيوك”، إلى نحره يوم العيد، يعيش رشيد أيلال، صاحب كتاب “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة” على وقع صدمة أخرى، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إلى التهديد بالقتل.

وعبر رشيد أيلال، صاحب كتاب “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة”، المحظور في المغرب، في حديثه مع “اليوم 24” عن صدمته لتهديده، مجددا، بالقتل من طرف أحد نشطاء موقع “فايسيوك”، عندما دعا “للتضحية به يوم العيد عوض الخروف”.

وقال صاحب كتاب “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة”، إن “هذه التهديدات المتواصلة بقتله تؤثر سلبا على أسرته”، مشيرا إلى أن “الإرهاب لا يعرف منطقا للحوار، ولا مقارعة الحجة بالحجة، لكن هاجسه إسكات الأفواه المخالفة بسفك الدماء وإزهاق الأرواح”.

ودعا رشيد أيلال، صاحب كتاب “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة”، “مكونات الدولة الديمقراطية إلى أن تعمل على محاربة هؤلاء، الذين يعكرون صفو هذا المسار السلمي الحضاري، إضافة إلى تجفيف منابع الارهاب بمراجعة وتنقيح التراث الديني الاسلامي المليء بالنصوص الداعية الى قتل من يخالفهم الرأي”.