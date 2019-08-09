مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة "أنصار الله"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، اليوم الجمعة، مقتل شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، إبراهيم الحوثي.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثي (غير معترف بها)، إن إبراهيم بدرالدين الحوثي، "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأميركي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة للتحالف الذي تقوده السعودية.

وذكر البيان أن الداخلية "لن تتوانى ولن تألوا جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية الاغتيال، أو المنصب الذي كان يتقلده إبراهيم الحوثي.

وفي السياق، نقلت قناة تلفزيون "المسيرة" التابعة للحوثي عن متحدث عسكري قوله يوم الخميس، إن الحوثيين باليمن نفذوا عمليتين بطائرات مسيرة في مطار أبها السعودي جنوب المملكة.

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وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في وقت لاحق، إن قواته اعترضت وأسقطت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها.

ونقل حساب تلفزيون المسيرة على "تويتر"، عن المتحدث العسكري يحيى سريع، قوله إن الهجمات على مطار أبها استهدفت برج المراقبة ومواقع حساسة أخرى وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، في الأشهر الماضية هجماتهم على أهداف في السعودية ورد التحالف باستهداف مواقع عسكرية تابعة للجماعة خاصة حول صنعاء.

ويهدد التصعيد في العنف اتفاقا لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة يشمل سحب القوات من الحديدة التي أصبحت محور المعارك في العام الماضي، عندما حاول التحالف انتزاع السيطرة على الميناء الذي يعد شريان الحياة لملايين اليمنيين.