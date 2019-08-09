مقتل إبراهيم بدر الدين شقيق زعيم مليشيا الحوثي باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت ما تسمى "وزارة داخلية" مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مقتل إبراهيم بدر الدين شقيق زعيم المليشيا الموالية لإيران.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للمليشيا الموالية لإيران على حسابها على موقع تويتر خبر مقتل إبراهيم شقيق عبدالملك الحوثي زعيم الانقلابيين، من دون مزيد من التفاصيل.

ويعد إبراهيم بدر الدين أحد القيادات الميدانية الرئيسية التي يعتمد عليها زعيم الانقلابيين، خاصة على الجبهات في محيط معقله في صعدة باتجاه الحدود السعودية.