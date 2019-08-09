روسيا تستدعي دبلوماسيا أمريكيا بارزا ردا على بيان حول احتجاجات موسكو

استدعت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، مستشار السفارة الأمريكية في موسكو، على خلفية نشر معلومات حول احتجاجات بالعاصمة يوم 3 أغسطس/آب الجاري.

وقال بيان للخارجية الروسية: "تم استدعاء مستشار السفارة الأمريكية في موسكو تيم ريتشاردسون، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية نشر معلومات حول تجمع غير مصرح به في العاصمة يوم 3 أغسطس/آب الجاري، في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".



وفتح القضاء الروسي، مؤخرا، تحقيقا بتهم "افتعال أعمال شغب على نطاق واسع" على خلفية مظاهرات نهاية الأسبوع للمطالبة بانتخابات نزيهة، وهي جريمة تعرض المدان بها للحبس 15 عاما.

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وأعلنت لجنة التحقيق فتح تحقيقات بارتكاب أعمال عنف ضد عناصر الشرطة ومسؤولين، مضيفة أن التحقيق لن يقتصر على المنظّمين بل سيشمل المشاركين في التظاهر.

وأكدت اللجنة أن المشاركين في مظاهرة السبت خرقوا النظام العام واستخدموا العنف ضد السلطات و"شلّوا حركة السير" في وسط موسكو.

وقال نائب المدعي العام الروسي ألكسندر بوكسمان: "إن القضاء يجب أن يمنع بقسوة أي عمل للمنظمين والمشاركين في أعمال عامة غير مشروعة أو غير مرخص لها"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء ريا نوفوستي.

وأودع متظاهر اتهم بإلقاء صندوق قمامة على شرطي السجن لمدة شهرين بانتظار محاكمته، وقد يتعرض للسجن حتى 5 سنوات.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد احتجزت السلطات الروسية أكثر من ألف متظاهر من بين 3500 متظاهر شاركوا في المسيرة التي بدأت خارج مكتب عمدة موسكو مؤخرا.