الداخلية المصرية تكشف عن هوية منفذ تفجير معهد الأورام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت وزارة الداخلية المصرية، الخميس 8 أغسطس الجاري، هوية الإرهابي الذي نفذ الهجوم الدامي أمام معهد الأورام في القاهرة، وهو عنصر في حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وأعلنت الداخلية المصرية أن منفذ الهجوم يدعى عبدالرحمن خالد محمود، وينتمي لحركة "حسم" واسمه الحركي معتصم، مضيفة أنه هارب من تنفيذ أمر ضبط وإحضار على ذمة قضية طلائع حسم الإرهابية عام 2018.
وتأكدت هوية منفذ الهجوم بعد إجراءات الفحص والتحري وتحليل المعلومات، ومضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء التي عثر عليها في موقع الحادث، مع نظيرتها لأفراد أسرته.
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