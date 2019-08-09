سلطات أردوغان تعتقل جنديا ألمانيا بإسطنبول

اعتقلت السلطات التركية، الخميس، جنديا ألمانيّا في مدينة إسطنبول، ومنعته من السفر، دون إبداء أية أسباب.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، نقلًا عن صحف ووسائل إعلام ألمانية، فقد أطلقت سراحه بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.

وذكرت مصادر أن "الجيش الألماني أكد صحة الواقعة لوكالة الأنباء الفرنسية"، مشيرًا إلى أن "الجندي المذكور تم اعتقاله قبل أيام حيث كان يقضي إجازته خارج عمله الرسمي".

وأوضح الجيش أن "القنصلية الألمانية بمدينة إسطنبول على تواصل مع الجندي الذي يخضع للمراقبة القضائية التي تقتضي ذهابه كل يوم للتوقيع في أحد مراكز الشرطة، كما أنه ممنوع من السفر".

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الخارجية الألمانية على علم بهذه التطورات، دون مزيد من التفاصيل.

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تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية كانت قد اعتقلت بالمطار في يوليو/تموز الماضي ألمانيّا من أصول تركية يدعى "عثمان ب"، يبلغ من العمر 36 عاما، وكان يقضي عطلته في مدينة أنطاليا (جنوب)، ووجهت له اتهاما بالدعاية لتنظيم إرهابي، في إشارة لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

وقالت النيابة العامة آنذاك: إن المتهم يدعو لتلك الجماعة من خلال منشوراته المناهضة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان وزير داخلية أردوغان سليمان صويلو قال في مارس/آذار الماضي، إن بلاده ستعتقل أي سائح أوروبي سبق له دعم الإرهاب أو المشاركة في فعاليات داعمة له، لدى وصوله إلى المطارات التركية.

ويصف النظام التركي معارضيه السياسيين وخصومه بـ"الإرهابيين"، وبصفة عامة، يقبع 9 ألمان في السجون التركية لأسباب سياسية.

ونشرت الخارجية الألمانية بيانات متتالية خلال الأشهر الماضية، حذرت فيها الرعايا المسافرين لتركيا من نشر أي تعليقات منتقدة للنظام التركي على الإنترنت، حتى لا يتعرضوا للاعتقال.