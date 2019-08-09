الان تتابع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والمعارضة بريف إدلب الشرقي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:
نشبت اشتباكات عنيفة اليوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة السورية بعدة مناطق بريف إدلب الشرقي وذلك في إطار محاولة من قبل قوات النظام السوري للتقدم إثر تمهيد صاروخي مكثف نفذته على عدة محاور بتلك المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن المعارك ما تزال جارية الآن بمواقع بشمال حماة حيث تسعى قوات النظام السوري التقدم باتجاه منطقة الهبيط السورية من مواقعها بقرية الجيسات عند الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.
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