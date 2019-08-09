الان تتابع مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365: أعلنت ميليشيات الحوثي الارهابية اليوم الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي. وأعترفت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، بمقتل إبراهيم بدرالدين الحوثي في ضربة لقوات التحالف العربي. وأكدت الوزارة في بيان بحسب قولها: أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط المنفذين لحادثة اغتيال إبراهيم الحوثي.ويذكر ان بدر هو شقيق قائد الحوثيين عبد الملك بدرالدين الحوثي.

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