شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل شقيق زعيم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، اليوم (الجمعة)، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة الانقلابية عبدالملك الحوثي.

ويعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لاسيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

ووفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز»، كان إبراهيم بدر الدين الحوثي من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبدربه منصور هادي في منزله آنذاك.