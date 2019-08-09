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رئيس الوزراء التونسي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

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جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)

قدم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب «تحيا تونس» الليبرالي يوسف الشاهد، اليوم (الجمعة) أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر القادم، ليكون واحدا من أبرز المنافسين على المنصب في سباق يتوقع أن يشهد تنافسا قويا.

وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجري في 15 سبتمبر عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تونس، الشهر الماضي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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