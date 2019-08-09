شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)
قدم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب «تحيا تونس» الليبرالي يوسف الشاهد، اليوم (الجمعة) أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر القادم، ليكون واحدا من أبرز المنافسين على المنصب في سباق يتوقع أن يشهد تنافسا قويا.
وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجري في 15 سبتمبر عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تونس، الشهر الماضي.
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