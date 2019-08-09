شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات وحريق بمستودع ذخيرة تركي قرب حدود سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إسطنبول)

أعلنت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية أن سلسلة انفجارات وقعت بمستودع للذخيرة في إقليم خطاي التركي قرب الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، وأنه تم إخلاء منازل قريبة، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بشرية.

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وأضافت المحطة أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارات التي وقعت في حوالى الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش في بلدة ريحانلي. وقالت إن أجهزة الطوارئ أغلقت المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن حريقا اندلع بعد الانفجارات في بعض أجزاء مستودع الذخيرة العسكري، الواقع قرب استاد لكرة القدم إلى الشمال مباشرة من بلدة ريحانلي الحدودية.

وقال تلفزيون (إن.تي.في) إنه تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي المتجه شمالا من ريحانلي وطرق أخرى قريبة عقب الانفجارات.