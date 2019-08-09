شكرا لقرائتكم وكالة الطاقة: تراجع إنتاج إيران النفطي لأدنى مستوى منذ الثمانينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة على تراجع إنتاج نفط إيران 50 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 2.23 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ الثمانينات.

وأضافت الوكالة أن صادرات نفط إيران انخفضت 130 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 400 ألف برميل يومياً.

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

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وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "الوضع يزداد ضبابية... نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئاً للغاية في النصف الأول من 2019".

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إنه عند المقارنة مع نفس الشهر من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يومياً في مايو مسجلاً ثاني انخفاض على أساس سنوي في 2019.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يومياً مسجلاً أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.

وقالت الوكالة "آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب على النفط".