"الثانوية العامة 2019"...التظلمات وصلت لـ 117 ألفًا حتى الآن ...والتعليم تعلن أداء الطلاب لامتحان الدور الثانى بنفس رقم الجلوس

أكد خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن إجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2019 التي تقدم بها الطلاب حتى الآن وصل إلى 117 ألف تظلم.

وأوضح خالد عبدالحكم، في تصريج خاص لموقع صدى البلد ، أن العدد الكبير لـ تظلمات الثانوية العامة 2019 بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019 .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتحت باب تظلمات الثانوية العامة 2019 يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ومن المقرر أن يستمر باب التظلمات مفتوحا لمدة (ثلاثون يومًا).

ومن ناحية أخرى قال رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثانى، سوف يدخل الطالب الامتحان بنفس رقم جلوس امتحان الدور الأول.

وأضاف أنه لا اختلاف فى أرقام الجلوس ولا تغيير.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان تنطلق 17 أغسطس الجارى وحتى 26 من الشهر نفسه، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى قرابة 275 لجنة سير على مستوى الجمهورية.