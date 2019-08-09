عباس أصدر تعليماته بالرد على خطوة نتانياهو الاستيطانية

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ ال​فلسطين​ية أن الرئيس ​محمود عباس​ أصدر تعليماته بالرد على خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ حول ​الاستيطان​.

وأوضحت ​الخارجية الفلسطينية​ في بيان لها، أن وزير الخارجية والمغتربين، ​رياض المالكي​، طلب، وبتعليمات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، من سفير دولة فلسطين لدى ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، ​رياض منصور​، بسرعة التحرك مع رئيس ​مجلس الأمن​.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين ​الفلسطينيين​، شرق مدينة البيرة.