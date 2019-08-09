عباس أصدر تعليماته بالرد على خطوة نتانياهو الاستيطانية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بالرد على خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو حول الاستيطان.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، طلب، وبتعليمات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، من سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، بسرعة التحرك مع رئيس مجلس الأمن.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، شرق مدينة البيرة.
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