مقتل 19 شخصًا في أعمال عنف بين عصابات المخدرات بالمكسيك

قتل 19 شخصًا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في المكسيك، بهدف السيطرة على الأنشطة المتعلقة بتوزيع المخدرات واستهلاكها.
وأوضح المدعي العام لولاية ميكوكان المكسيكية، أدريان لوبيز سوليس في بيان صحفي، أن جثث 9 أشخاص تم تعليقها على جسر في المدينة، وتمزيق جثث 7 آخرين، وإلقاء 3 جثث على جانب احدى الطرقات في مدينة أوروابان بالولاية.
وأضاف سوليس أن من بين التسعة الذين تم تعليقهم على الجسر سيدتان تم تعليقهما بشكل شبه عاري.
بدوره، وصف أليخاندرو هوب، محلل أمني في المكسيك، عمليات القتل بأنها لم تكن "جريمة قتل بسيطة". وأضاف في تصريحات صحفية أن "أعمال العنف هذه ليست للتباهي وتخويف الخصوم بل أيضا تحمل رسائل للسلطات المكسيكية".
الجدير بالذكر، أن 17 ألفا و608 جريمة قتل جرت في المكسيك في النصف الأول من العام الحالي، في حين أن هذا الرقم بلغ 16 ألف و714 في الفترة نفسها من العام 2018، بحسب السلطات المكسيكية.
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