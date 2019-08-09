حاز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على درجة "A"من بين 94 حاكم مصرف مركزي في العالم في تقرير عام 2019 لمجلة غلوبال فاينانس "Global Finance"، التي هي من اهم المجلات الاقتصادية في العالم، وذلك للمرة الرابعة بعد ان كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011، 2017 و2018.
كما حصل على درجة "A" كل من حكام المصارف المركزية في استراليا، الكويت، المغرب، روسيا، كوريا الجنوبية، آيسلاند، هوندوراس، المكسيك وتايوان.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مصرف لبنان يتوّج للمرة الرابعة من افضل حكام المصارف المركزية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.