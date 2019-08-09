النشرة: توقيف شاحنة محملة بالدجاح مهربة من الاراضي السورية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن ​الجيش اللبناني​ أوقف في اطار مكافحة التهريب شاحنة محملة بالدجاح مهربة من ​الاراضي السورية​ باتجاه الأراضي اللبنانية على الحدود في البقاع الشمال، وقد سلمت الى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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