فيصل كرامي هنأ بعيد الاضحى المبارك

هنأ رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​، في بيان "ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا بحلول ​عيد الاضحى​ المبارك"، سائلاً المولى "ان يعيده على لبنان بالامن والامان والخير والبركات". وسيؤدي كرامي صلاة العيد في المسجد القديم في بلدة ​بقاعصفرين​ ​الضنية​، ويستقبل المهنئين في قصر الرئيس ​عمر كرامي​ في بقاعصفرين اول ايام عيد الاضحى من التاسعة والنصف صباحا ولغاية الاولى بعد الظهر.

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