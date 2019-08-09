فهد بحث مع أبو سعيد شؤونا حقوقية محلية ذات طابع دولي

عقد رئيس ​محكمة التمييز​ ورئيس المجلس الاعلى ​القاضي جان فهد​ لقاء عمل مع مفوض ​الشرق الاوسط​ للجنة الدولية ل​حقوق الانسان​ ​هيثم ابو سعيد​ يرافقه رئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية المحامي معن الاسعد، مستشار الشؤون الاستراتيجية العميد الركن حسن بشروش، عضو المجلس التنفيذي في الشرق الاوسط المنسق أديب أسعد وعضو الامانة عصام الخطيب، كما حضر أمين سر المجلس ​القضاء​ الاعلى القاضي جان طنوس.

بداية سلّم السفير ابو سعيد القاضي فهد رسالة من اللجنة تضمنت فيه استنكار اللجنة التهجم السياسي على القضاء و​الاجهزة الامنية​، معتبرا أن هذا يُفرغ ​الدولة​ من قوتها في فرض القانون وضبط التجاوزات، كما يُكسر عمود الفقري للدولة اذا ما استمر هذا الأمر، بالاضافة الى لائحة أسماء الاعضاء ااذين يعملون في اللجنة لمواكبة ومتابعة العناوين والاستخقاقات الحقوقية في ​لبنان​ والمنطقة.

وبحث السفير ابو سعيد والقاضي فهد شؤون حقوقية محلية ذات طابع دولي والسبل المشتركة من أجل تفعيل كل ما هو إعاقة في تطبيق سليم للقوانين الحقوقية الدولية.

وأشار السفير ابو سعيد أنه لمس إهتمام كبير من قبل رئيس محكمة التمييز القاضي فهد وغيرة جدية من أجل تفعيل الاصلاحات المطلوبة، كما لمس إهتمام القضاء في العمل المهني الدولي والذي يرتكز على الاصول الوطنية التي لا تقبل الاملاءات المبالغة في مضمونها وإنما العمل الجاد الميداني والفعلي.