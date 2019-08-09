بستاني:اطلاق مناقصتين لانشاء محطة تحويل في ضبية وكابل جوفي بين بصاليم والمارينا

أعلنت وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ندى بستاني اطلاق مناقصتين عبر ادارة المناقصات: الأولى انشاء محطة تحويل رئيسية في المارينا/ضبيه تنتهي ظهر الاثنين ٧/١٠/٢٠١٩ والثانية انشاء كابل جوفي بين محطتي ​بصاليم​ والمارينا تنتهي ظهر الاثنين ٣٠/٠٩/٢٠١٩. وأوضحت انه فور الانتهاء من الأشغال، ستساهم المحطة ​الجديدة​ في تلبية تزايد الطلب على ​الكهرباء​ في ​ساحل المتن الشمالي​.

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