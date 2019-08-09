الخازن أجرى اتصالات تهنئة بعيد الاضحى

وجّه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تهانيه إلى اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، مؤكّدًا على معاني هذا العيد الخيّرة والسامية، وقيمه الإنسانية التي تُجمع عليها الأديان، سائلاً الله أن يمن على لبنان بالإستقرار والسلام وأن يلهم المسؤولين المحبة والألفة والتعاون.

وأجرى الخازن إتصالات للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك بكل من: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، والعلامة السيّد علي فضل الله، وشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز نعيم حسن، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والشيخ الدكتور محمد رشيد قباني.

كما أبرق الخازن للمناسبة نفسها إلى كل من الرؤساء: نبيه بري، حسين الحسين، سعد الحريري، تمام سلام، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وسليم الحص.