عسيران: الامل يبقى معقودا على حكمة القادة ليجدوا حلولا للظروف الصعبة

وجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له التهاني للبنانيين مسلمين ومسيحيين لمناسبة حلول عيد الاضحى، معتذرا عن عدم تقبل التهاني نظرا للظروف المحيطة بلبنان والمنطقة، معربا عن أمله في ان يعود العيد وقد تبدلت الاوضاع في لبنان الى الافضل والاحسن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
وأمل ان تأتي الاعياد بظروف أفضل تعيد الى لبنان واللبنانيين الفرح والطمأنينة، مؤكدا ان الامل يبقى معقودا على حكمة القادة ليجدوا حلولا للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان .
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