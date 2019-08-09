عسيران: الامل يبقى معقودا على حكمة القادة ليجدوا حلولا للظروف الصعبة

وجه عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له التهاني ل​لبنان​يين مسلمين ومسيحيين لمناسبة حلول ​عيد الاضحى​، معتذرا عن عدم تقبل التهاني نظرا للظروف المحيطة بلبنان والمنطقة، معربا عن أمله في ان يعود العيد وقد تبدلت الاوضاع في لبنان الى الافضل والاحسن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

وأمل ان تأتي الاعياد بظروف أفضل تعيد الى لبنان واللبنانيين الفرح والطمأنينة، مؤكدا ان الامل يبقى معقودا على حكمة القادة ليجدوا حلولا للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان .