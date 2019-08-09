NBN: جلسة لمجلس الوزراء اليوم عند الساعة الخامسة عصرا

افادت قناة "NBN" عن جلسة لمجلس الوزراء اليوم عند الساعة الخامسة عصرا في قصر بعبدا بعد الاجتماع الثلاثي بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد.
يذكر انه سيعقد اجتماع مالي في قصر بعبدا في الساعة الثالثة يحضره الرؤساء الثلاثة اضافة الى وزيري المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان.
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